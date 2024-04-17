حماس تثمن تأييد أردوغان للحركة ومشروعها المقاوم في فلسطين

قالت حركة المقاومة «حماس»، إنها «تثمن عالياً تصريحات الرئيس التركي رجب طيّب أردوغان، والتي جدَّد فيها مواقفه في مواصلة دفاعه عن الشعب الفلسطيني ونضاله المشروع من أجل تحرير أرضه واستقلاله، وضرورة العمل فورا على وقف إطلاق النار في غزة».

وأضافت في بيان عبر قناتها الرسمبة بتطبيق «تليجرام»، اليوم الأربعاء: «نعبّر عن بالغ تقديرنا واعتزازنا لتأييده الشجَّاع للحركة ومشروعها المقاوم في فلسطين؛ حين شبّه دور القوات الوطنية التركية إبَّان حرب الاستقلال بدور حركة حماس في نضالها الحالي، دفاعاً عن الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته».

وأكملت: «هذه التصريحات الشجاعة والمواقف المشرّفة للرّئيس أردوغان، تجسّد الموقف التاريخي والأصيل للشعب التركي الشقيق، وسيحفظ شعبنا في مسيرة نضاله، صوتاً جريئاً في الوقوف مع أهلنا في قطاع غزَّة، ودعم حق شعبنا في تحرير أرضه والعودة إليها وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس».

وفي وقت سابق، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنه سيواصل الدفاع عن نضال فلسطين ويكون «صوت شعبها المظلوم».

وقال أردوغان، في كلمة، خلال اجتماع الكتلة النيابية لحزبه العدالة والتنمية، اليوم الأربعاء: «سأواصل الدفاع عن النضال الفلسطيني وسأكون صوت الشعب الفلسطيني المظلوم ما أعطاني الله الحياة حتى لو تركت وحدي».

وشدد أنه «لا يمكن لأحد التشكيك في مواقفه الحساسة تجاه فلسطين»، مضيفًا: «حياتنا اكتسبت مغزى مع القضية الفلسطينية»، وذلك وفقًا لما نشرته وكالة «الأناضول».

وأشار إلى أنه «لا فرق بين القوات الوطنية التركية إبان حرب الاستقلال وحركة حماس اليوم»، مؤكدًا أنه «يدرك ثمن ذلك».

واستطرد: «قد لا نتمكن من شرح بعض ما قمنا به، لكن من يشككون بحساسيتنا تجاه فلسطين سيشعرون بالعار عاجلاً أم آجلاً، وسيرون حجم الظلم الذي ارتكبوه (بحقنا)».