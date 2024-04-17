أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، بأن إيران تستعد لهجوم إسرائيلي على أراضيها أو ضد الفصائل الموالية لها في المنطقة، في وقت تضغط فيه الولايات المتحدة والدول الأوروبية على تل أبيب من أجل رد لا يثير مزيد من التوترات.

وأعلنت إيران، اليوم الأربعاء، أن قواتها الجوية تتأهب لتوجيه ضربات، وقواتها البحرية ستبدأ بمرافقة السفن التجارية الإيرانية في البحر الأحمر. وقال مسئولون ومستشارون سوريون وإيرانيون، إن طهران بدأت في إجلاء عناصرها من مواقع في سوريا حيث يتواجد الحرس الثوري الإيراني بشكل كبير.

وأضاف مسئولون أمنيون سوريون أن الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني قلصا وجود كبار قاداتهم في سوريا بينما ينتقل الضباط ذوو الرتب المتوسطة من مواقعهم الأساسية في البلاد.

وذكرت الصحيفة أن الإدارة الأمريكية تحث إسرائيل على عدم الانتقام، وذلك بعد هجوم إيران بنحو 300 صاروخ وطائرة بدون طيار "درونز" على إسرائيل في الأسبوع الماضي ردا على استهداف قنصليتها في العاصمة السورية دمشق. من جهتها، قالت إسرائيل إنها تعتزم الرد، لكن المسئولين ما زالوا مترددين بشأن طبيعة هذا الرد.

وفي الوقت نفسه، قالت إيران إنها سترد على أي إجراء إسرائيلي، مما يشير إلى أنها ستنخرط الآن في مواجهة بشكل مباشر مع تل أبيب، بحسب الصحيفة.

وقال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن "أصغر عمل ضد مصالح إيران سيقابل بالتأكيد برد شديد وواسع النطاق ومؤلم ضد جميع مرتكبيه".

وأشارت "وول ستريت جورنال" إلى أن نشاط إسرائيل في غزة تباطأ خلال الأسابيع الأخيرة، مقارنة مع بداية الحرب على القطاع، حيث تدرس تل أبيب ما إذا كانت ستشن عملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية.