مسلح يقتل 6 مصلين في مسجد غربي أفغانستان

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أكد مسئولون أفغان، مقتل 6 مدنيين على الأقل وإصابة آخر، في هجوم بإطلاق نار وقع بمسجد في إقليم هيرات غربي أفغانستان، مساء أمس الاثنين.

وأفاد بيان للمتحدث باسم وزارة الداخلية، عبد المتين قاني، بأن مسلحا مجهولا فتح النار على المصلين داخل المسجد الواقع في منطقة جوزارا.

ومن جانبها، أدانت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان (يوناما) الهجوم، وأكدت ضرورة إجراء تحقيقات لتحديد هوية الجناة ومحاسبتهم.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.

جدير بالذكر أنه منذ عودة طالبان إلى السلطة في أغسطس 2021، تراجع حجم الهجمات بشكل كبير في الدولة التي مزقتها الحرب.