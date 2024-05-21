بايدن: ما يحدث في غزة ليس إبادة جماعية

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رفض الرئيس الأمريكي جو بايدن الاتهامات الموجهة إلى القيادة الإسرائيلية بأنها ترتكب إبادة جماعية في حربها ضد حركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة.

وقال بايدن يوم الإثنين في حديقة "روز جاردن" في البيت الأبيض أثناء حدث بمناسبة شهر التراث اليهودي الأمريكي: "خلافا للادعاءات ضد إسرائيل التي قدمتها محكمة العدل الدولية، فإن ما يحدث ليس إبادة جماعية. نحن نرفض ذلك".

وتقدم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، يوم الاثنين، بطلب لإصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

ويتعلق طلب إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وجالانت بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية مزعومة ارتكبت في قطاع غزة ابتداء من 8 أكتوبر، بعد يوم من شن نشطاء حماس هجومهم على إسرائيل.

ومن بين المزاعم "تجويع المدنيين كوسيلة من أساليب الحرب" و"تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين"، بحسب بيان صادر عن مكتب خان.

كما صدرت أوامر اعتقال بحق زعيم حماس في قطاع غزة، يحيى السنوار، وممثلين آخرين للحركة الفلسطينية.

ودعت جنوب أفريقيا مرارا محكمة العدل الدولية في لاهاي إلى اتخاذ إجراءات ضد إسرائيل واتهمت البلاد بارتكاب إبادة جماعية.

وفي قرارات عاجلة، ألزم قضاة الأمم المتحدة إسرائيل ببذل كل ما في وسعها لمنع الإبادة الجماعية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.