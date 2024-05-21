عبد الجليل: الأهلي أصبح رحيما في التعامل مع اللاعبين

قال محمد عبدالجليل لاعب الأهلي السابق، إنه سعيد بتتويج الزمالك بالكونفدرالية بسبب الحماس والتشجيع الجماهيري الكبير في ستاد القاهرة، مشيرًا إلى أن لاعبي الفريق الأبيض ظهروا بمستوى جيد ولعبوا بروح عالية بفضل الجمهور، والدعم الكبير بعد لقاء سموحة رغم الخسارة.

وتابع عبد الجليل في تصريحات تليفزيونية: "يجب الإشادة بالمغربي ياسين لبحيري لاعب نهضة بركان بعدما تدخل لإنقاذ دونجا من إصابة قوية، هناك لاعبون لا تتعامل بنفس المنطق مع المنافسين، حتى لم يعجبني تعليق معلق المباراة الذي سخر مما قام به اللاعب".

وأضاف: "الزمالك لعب كمعظم فرق شمال إفريقيا، بعدما نزل الملعب وهاجم بضراوة وسجل هدفا مبكرا، لكن إصابة أحمد حمدي أربكت الأمور، كنت أتمنى بعد تسجيل الهدف يستمر الزمالك في الهجوم نحو مرمى نهضة بركان المغربي، كنت سعيد بعودة أوباما ولكن الدفع به كان قرارًا مبكرًا، وموضوع مشاركة نداي كان وجهة نظر جوميز لأنه لم يكن الخيار الأفضل".

وواصل: "هناك علامات استفهام حول مستوى أحمد فتوح، وحدث خلاف بينه وبين حمزة المثلوثي الذي اعتبره من أفضل مدافعي الزمالك حاليا حاليا، ودونجا يسير بشكل جيد وتطور مؤخرا بشكل واضح، خصوصا بعد وجود أحمد حمدي وناصر ماهر وعبدالله السعيد بجواره في الوسط".

وأكمل: "رمضان صبحي كان قريبًا من طريقة لعبي خلال وجوده مع الأهلي، وحاليا ناصر ماهر لكنه يدافع أفضل، لأن المدير الفني كان يطالبني دائما بعدم العودة لنصف الملعب وأداء الأدوار الدفاعية.

وأتم: "الأهلي أصبح رحيمًا في التعامل مع اللاعبين، هذه الأمور لم تكن موجودة مسبقا، وتجديد عقود لاعبين كبار أو مصابين، مثلما حدث مع وليد سليمان ثم حاليا التجديد لعلي معلول أمر جيد".