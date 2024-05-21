وجه وليد دعبس رئيس نادي مودرن فيوتشر، التهنئة لمجلس إدارة الزمالك على التتويج بالكونفدرالية لأنه كان يلعب باسم مصر، مبديًا سعادته بالأجواء الرائعة في ستاد القاهرة الدولي، والحضور الجماهيري الكبير لدعم الفريق الأبيض.

وقال دعبس في تصريحات تليفزيونية: "بالتأكيد كان هناك ضغوط على لاعبي الزمالك بعد الحضور الجماهيري الكبير، لكنهم كانوا رجالا ورفعوا اسم مصر، منظر الجماهير في ستاد القاهرة كان رائعًا".

وأضاف: "أهنئ مجلس الزمالك ولاعبيه وجماهيره بعد التتويج ببطولة كبيرة، ولابد أن يسعد جمهور الفريق ببطولة الكونفدرالية، ونحن كمصريين نشعر بالفرح بكل تأكيد، وكان من الصعب أن يكون الكأس داخل أرضنا ويخرج منها، هذا هو الإحساس الطبيعي أن نكون سعداء بالفوز باللقب سواء أهلاوي أو زملكاوي أو منتمي لنادٍ آخر".

وأكمل: "أتمنى أن يكون للإعلام دورًا كبيرًا في الحد من الانقسام والتعصب، وأكون سعيدًا دائمًا بأن جماهير الأهلي والزمالك دائمًا يقومون بفتح (كشافات الهواتف) في دقائق معينة، وهو ما نتمناه دائما أن تكون الروح الطيبة جيدة".

وواصل: "مواجهة الزمالك يوم الخميس "ربنا يستر" فيها، ووافقنا على نقل المباراة وكل التدريبات من ستاد القاهرة لملعب المقاولون العرب بصدر رحب وهو أمر طبيعي ونتمنى فوز فيوتشر أمام فريق متوج ببطولة قارية".

وتابع : "وجود طلعت يوسف يشعرني بأن الإدارة اكتملت وهو متميز بالجانب الانضباطي، وهو قادر على إعادة الانضباط في هذه الجزئية، ومنحنا المدرب صلاحيات كبيرة وهو يمتلك قدرات كبيرة مع الجهاز المعاون".

وأتم: "تامر مصطفى مدرب محترم ولكنه لم يكن موفقًا، وفي أول مباراة لـ طلعت يوسف حققنا فوزًا صعبا على انبي، والفريق البترولي يمتلك لاعبين مميزين شباب، ولديهم قطاع ناشئين قوي، والذي كان يقوده إمام محمدين الذي تم تعيينه في فيوتشر مؤخرا، نتمنى الاستفادة منه داخل النادي خلال المرحلة القادمة".