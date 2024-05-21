مساعد وزير الخارجية الإماراتي: قدمنا 32 ألف طن من المساعدات الإنسانية لغزة

أكد السفير سلطان الشمسي، مساعد وزير الخارجية الإماراتي لشئون التنمية والمنظمات الدولية، أن عملية إسقاط المساعدات الإنسانية جوًا على قطاع غزة، كانت ضرورة ملحة؛ بهدف تلبية احتياجات 300 ألف من السكان في شمال القطاع، والتي يصعب إيصال المساعدات إليها برًا.

وقال خلال لقاءه لبرنامج «آخر النهار» مع الإعلامي تامر أمين، المذاع عبر شاشة «النهار»، مساء الإثنين، إن الإمارات قدمت 32 ألف طن من المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، تشمل المواد الغذائية والأدوية، بالإضافة إلى إنشاء مستشفى ميداني في منطقة رفح بسعة 200 سرير، مع طاقم طبي وتمريضي من الإمارات.

وأشار إلى إنشاء الإمارات المستشفى العائم في العريش كذلك لاستقبال بعض الحالات من غزة، وذلك بالتنسيق مع مصر، لافتا إلى التعاون الكبير بين البلدين في جهود تحلية المياه في غزة، كمشروع حيوي لتوفير 1.2 مليون جالون يوميًا لخدمة ما يتراوح بين600 إلى 700 ألف شخص في منطقة رفح.

وأوضح أن عملية «الفارس الشهم 3»، والتي تنفذ بناء على توجيهات الشيخ محمد بن زايد؛ تركز جهودها على توفير الدعم الإنساني للفلسطينيين في مختلف المجالات، بما في ذلك الرعاية الطبية والغذاء والمياه والإيواء.

وأشار إلى تكثيف الجهود مؤخرًا لدعم المخابز والمستشفيات في رفح، إلى جانب توفير أدوات الإيواء والملابس؛ بهدف الارتقاء بالخدمات الإنسانية، لا سيما مع تكرار عمليات النزوح والتي وصلت متوسطها لكل عائلة بين 5 إلى 7 مرات.