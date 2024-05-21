بشير التابعي: الزمالك يحتاج لتخطيط وتفكير سليم في الفترة المقبلة

أبدى بشير التابعي مدافع الزمالك السابق، سعادته الشديدة بالفوز بلقب الكونفدرالية لأنها ستضفي حالة من الاستقرار التام على القلعة البيضاء، مشيرا إلى أن الفريق حصد اللقب بدعم الجماهير.

وقال التابعي في تصريحات تليفزيونية: "الفترة المقبلة تتطلب التخطيط والتفكير بشكل سليم، واللاعبين يستحقون التحية الشديدة وظهروا بحالة جيدة بفضل الجماهير في ستاد القاهرة الدولي، والفريق في الموسم الحالي حظى بدعم جماهيري غير مسبوق، وهم سر التتويج بالكونفدرالية".

وأضاف: "جمهور الزمالك أكثر من جماهير الأهلي ولكن ليس بالفجوة الكبيرة التي يحاول البعض تصويرها لنا، والجمهور كان له دورًا كبيرًا في الحصول على كأس الكونفدرالية بعد الحضور الخيالي في ستاد القاهرة، والسلوك الذي حدث في مراسم التتويج هم لأشخاص تحب النادي لكنهم أساءوا للزمالك، و- الحمد لله - أن الأمور انتهت على خير في النهاية".

وأكمل: "نهضة بركان تأثر بالضغط الجماهيري، ومعين الشعباني فوجئ بأداء لاعبي الزمالك ولم يكن يتوقع الهجوم الكاسح، خصوصا أنه كان موجودا في مصر ويعلم الكثير عن الفريق، والزمالك في مرحلة معينة لم يكن في المستوى المطلوب، ولو كان في نفس مستواه خلال سنوات كان يكسب الفريق المغربي بخمسة أهداف".

وأتم: "علي معلول قادر على العودة بشكل جيد، وأتوقع عودته سريعا لأنه لاعب ملتزم جدًا، والعودة للملعب تكون على حجم استجابة عضلاته والتزامه في التأهيل والعلاج".