 المقاومة في العراق تعلن استهداف أم الرشراش بطائرتين مسيرتين - بوابة الشروق
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المقاومة في العراق تعلن استهداف أم الرشراش بطائرتين مسيرتين

وكالات
نشر في: الثلاثاء 21 مايو 2024 - 5:50 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 21 مايو 2024 - 5:50 ص

أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" مساء يوم الاثنين أنها استهدفت هدفا حيويا في مدينة إيلات الإسرائيلية "أم الرشراش"، بالطيران المسير.

وقالت في بيان: "استمرارا بنهجنا في مقاومة الاحتلال ونصرة لأهلنا في غزة وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق مساء الاثنين 20 مايو 2024 هدفا حيويا في ايلات "أم الرشراش" بواسطة طائرتين مسيرتين".

وأكدت "المقاومة الإسلامية في العراق" في بيانها أنها مستمرة في عملياتها.

وفجر الأحد، أعلنت "المقاومة في العراق" أن مقاتليها استهدفوا بواسطة الطيران المسير هدفا حيويا في مدينة إيلات (أم الرشراش) جنوب إسرائيل.

كما نشرت فيديو قالت إنه يوثق "مشاهد من إطلاق طيران مسير تجاه الهدف الحيوي في "أم الرشراش".

 

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