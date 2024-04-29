قال الفنان سامي مغاوري، إنه وجيله تعرضوا للظلم بسبب قلة الأعمال الفنية التي تكتب خصيصًا لهم، مشيرًا إلى أن وسائل الإعلام ومواقع التواصل لم تكن منتشرة بهذا الشكل خلال بداياتهم.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «ON»، مساء الأحد: «أنا عن نفسي اتظلمت، أيام جيلنا مكنش في الميديا الموجودة الآن، دلوقتي المسلسل المعروض في رمضان من الحلقة الثالثة أو الرابعة نلاقي استضافة للفنانين المشاركين وبيتكلموا قد إيه تعبوا في العمل والروح حلوة»، بحسب تعبيره.

وأشار إلى أنه كان حريصًا على شراء المجلات التي يكتب فيها النقاد رأيهم عن أعماله الفنية ويحتفظ بها ويهتم بما جاء فيها، قائلًا إنه كان يشعر بالسعادة عندما يشيد هؤلاء النقاد بأدائه.

ونوه أنه وجيله لم يحصلوا على حقهم بصورة وافية، لافتًا إلى أن الورش الفنية المُعتمدة في أغلب الأعمال الآن، تؤدي إلى كتابة المسلسل بنسبة 60% للنجم أو النجمة.

وذكر أن «الورش لها ظروفها الاقتصادية المتعلقة بالتسويق والتوزيع»، مضيفًا: «العمل كله بيكون للنجم وثلاثة أساسيين حوله والباقي سنيدة، ولما يتواصلوا معايا بيقولوا لي حضرتك هتعمل معانا دور وهتنورنا ضيف شرف وهنصور الدور في يومين».

ولفت إلى أن الأعمال الفنية في السابق كانت تُسلم كاملة للفنانين الذين يحددهم المخرج بالتشاور مع الجهة المنتجة، ثم يجلس الجميع على طاولة واحدة لتلقي باقي الترشيحات.

وأكمل: «دلوقتي أنا باخد شغلي بتاع المسلسلات بس على الواتساب، إلا أعمال قليلة زي (نعمة الأفوكاتو) جات لي الحلقات كلها، وكل ما يحدث تعديل يجي لي الورق كله».