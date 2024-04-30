افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم الأحد الماضي، مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية (P1)، وأجرى جولة تفقدية داخله حيث استمع إلى شرح مفصل حول استخدام البنية الأساسية للمركز وإمكانيات الشبكات المختلفة.

في تصريحاته، أكد الرئيس السيسي أهمية الحفاظ على دور مصر كنقطة رئيسية لنقل البيانات في العالم، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية قد استثمرت مليارات الدولارات لتجهيز بنية أساسية متكاملة في هذا السياق. وأضاف أن افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية يعزز موقف مصر في عالم يتقدم بشكل كبير ومتسارع.

وأوضح الرئيس السيسي أن فكرة إنشاء المركز تعتمد على الموقع الاستراتيجي لمصر، مشددًا على أنه يجب الاستفادة القصوى من هذا الموقع نظرًا لمرور 90% من كابلات الإنترنت البحرية عبر مصر، مما يجعلها محورًا رئيسيًا لنقل البيانات والاتصالات عالميًا.

وبعد الافتتاح تصدرت الحوسبة السحابية قائمة الوسوم الأكثر تداولا على تويتر. وتوضح الشروق في التقرير التالي معنى الحوسبة السحابية.

ما هي الحوسبة السحابية؟

الحوسبة السحابية تعني تخزين البيانات عن بعد في مساحة افتراضية.



ببساطة كرفع البيانات ومقاطع الفيديو على جوجل درايف بدلا من الاحتفاظ بها على جهازك الخاص، لكن على مستوى أكبر وأعقد.

يمكن استخدام العديد من تطبيقات الحوسبة السحابية من قبل الشركات والأفراد، مثل منصات البث للصوت أو الفيديو، حيث يتم تخزين البيانات عن بعد عبر منصات تخزين البيانات مثل Google Drive أو Dropbox أو OneDrive أو Box.



ما فوائد الحوسبة السحابية؟

توفير التكاليف: يمكن للشركات توفير التكاليف الكبيرة المرتبطة بشراء وصيانة البنية التحتية الخاصة بها من خلال استخدام الحوسبة السحابية ودفع مقابل الخدمات التي يستخدمونها فقط.

المرونة والتوسعية: توفر الحوسبة السحابية قدرة على التوسع بسرعة وفقًا لاحتياجات الشركة، مما يتيح لها التكيف مع تغييرات السوق وزيادة حجم الأعمال بكفاءة.

التشغيل الآمن: تقدم معظم خدمات الحوسبة السحابية مستويات عالية من الأمان والحماية، حيث يتم تحديث وصيانة الأنظمة بانتظام وتطبيق إجراءات أمان صارمة.

الوصول العالمي: يمكن للمستخدمين الوصول إلى الخدمات السحابية من أي مكان وفي أي وقت بشرط الاتصال بالإنترنت، مما يزيد من مرونة العمل والتعاون عن بعد.