واشنطن: لا صلاحية للجنائية الدولية بإصدار أحكام ضد مسئولين إسرائيليين

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قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيير، إنه "ليس من اختصاص المحكمة الجنائية الدولية إصدار الأحكام بحق المسئولين الإسرائيليين".

جاء ذلك في الإحاطة الإعلامية للمتحدثة الأمريكية، تعليقا على احتمال إصدار الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق مسئولين إسرائيليين لارتكابهم "مجازر" في غزة.

وذكرت جان-بيير أنّ موقف الولايات المتحدة لم يتغير في ما يتعلق بتحقيق المحكمة الجنائية الدولية، قائلة: "نحن لا نؤيده ونعتقد أنه ليس من اختصاصها".

وتحدثت وزارة الخارجية الإسرائيلية مساء الأحد، في بيان، عن "شائعات" حول احتمال أن تصدر المحكمة الجنائية الدولية "مذكرات اعتقال بحق مسئولين إسرائيليين سياسيين وعسكريين كبار"، وفقا لوكالة الأناضول.

والأربعاء، تداول إعلام عبري تقارير تفيد باحتمال إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال دولية بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف جالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي، على خلفية الممارسات الإسرائيلية خلال الحرب على قطاع غزة.

وتواصل إسرائيل الحرب على غزة رغم إصدار مجلس الأمن قرار بوقف القتال فورا، وكذلك رغم صدور تعليمات من محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية" وتحسين الوضع الإنساني بغزة.