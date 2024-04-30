كشفت الفنانة فادية عبد الغني، عن لحظات صعبة واجهتها في مسيرتها الفنية، دفعتها إلى التفكير في الاعتزال.

وقالت خلال لقاء لبرنامج «مع خيري» مع الإعلامي خيري رمضان، المذاع عبر شاشة قناة «المحور» مساء الإثنين، إنها عانت من فترات ركود فني، شعرت خلالها أنها ليست في المكان المناسب لإمكانياتها.

وتابعت: «كنت بشتغل كويس جدًا، وفجأة حصل هبوط حاد في المسيرة الفنية، أصبح الشغل المعروض غير مناسب مقارنة بما قدمته حسيت أني متقدرش بما يكفي وفضلت أقعد في البيت لغاية ما أجد العمل المناسب لكن قعدت كثير في البيت وفكرت في الاعتزال».

وفي سياق آخر، تحدثت عن أسباب عدم زواجها مرة أخرى بعد انفصالها في سن صغيرة، قائلة: «شغلي وأولادي محمد وسارة كانوا على رأس اهتماماتي، كنت رافضة الفكرة تماما سواء من داخل الوسط الفني أو من خارجه».

وأكدت أن ابنتها سارة عرضت عليها الزواج، لكنها رفضت أيضًا رغبة منها في التركيز على عملها وأولادها، معقبة: «الشغل وأولادي كانوا الونس، الارتباط لسه عايز تتعرف على الشخصية الجديدة، ويا تطلع بطيخة قرعة يا حمراء».

من جانبها، قالت سارة ابنتها خلال مداخلة هاتفية، إن والدتها كانت تقدمها هي وشقيقها على نفسها، وأنها كانت تتمنى أن تعيش والدتها حياتها الشخصية وتتزوج، قائلة: «ماما مبتفكرش في نفسها خالص كانت بتفكر فينا أولادها فقط، ولغت حياتها الشخصية تماما».

وأضافت أن والدتها كانت ترفض الزواج خوفًا من أن يعاملها زوجها المستقبلي بنظرة غير لائقة، متابعة: «كان نفسي تعيش حياتها وتتزوج لكن كانت تقول لي (مش هجبلك جوز أم يبص لك نظرة متعجبيش)».