تصدير 30 ألف طن بضائع عامة من ميناء دمياط

أكدت الهيئة العامة لميناء دمياط، أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 30461 طنًا تشتمل على 1800 طن علف بنجر، و850 طن يوريا، و2540 طن كسب فول صويا، و2584 طن رمل، و10037 طن كلينكر صب، و12650 طن بضائع متنوعة.

وأضافت الهيئة، في بيان لها اليوم الأربعاء، أن حركة الوارد من البضائع العامة بلغت 49917 طنًا، تشتمل على 26783 طن قمح، و673 طن مولاس، و610 أطنان خشب زان، و10802 طن خردة، و8128 طن حديد، و2921 طن أبلاكاش.

كما استقبل الميناء 12 سفينة خلال الـ 24 ساعة الماضية، بينما غادرته 7 سفن أخرى، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 42 سفينة.

فيما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1075 حاوية مكافئة، والحاويات الواردة 339 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3860 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 52241 طنا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 181615 طنا.

كما غادر قطاران بحمولة إجمالية 2433 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وكوم أبو راضي، بينما بلغ عدد الشاحنات دخولا وخروجا 5730 شاحنة.