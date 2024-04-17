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فتح باب الحجز لتذاكر الزمالك أمام دريمز

تصوير:أحمد عبدالجواد
تصوير:أحمد عبدالجواد
الشروق
نشر في: الأربعاء 17 أبريل 2024 - 1:01 م | آخر تحديث: الأربعاء 17 أبريل 2024 - 1:01 م

أعلنت شركة "تذكرتي" الموزع الرسمي لتذاكر الفعاليات الرياضية، عن طرح تذاكر مباراة الزمالك ضد دريمز الغاني في الكونفدرالية.

وأعلنت الشركة عبر حساباتها الرسمية عن طرح التذاكر للمباراة التي تقام يوم السبت المُقبل في السادسة مساءً باستاد القاهرة ضمن ذهاب الدور نصف النهائي للبطولة الأفريقية.

ويتقابل الزمالك مع دريمز إيابا بعدما تخطى الأبيض عقبة مودرن فيوتشر في ربع النهائي بالفوز 3-2 في مجموع المباراتين، بينما أقصى فريق دريمز نظيره الملعب المالي.

يذكر أن الزمالك كان قد فاز مؤخرا على الأهلي بهدفين مقابل هدف ضمن مباراة الجولة العاشرة المؤجلة بين الفريقين من الدوري الممتاز.

 


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