اتحاد الكرة يكشف سبب تحديد 20 مايو موعدًا لنهائي كأس مصر

أعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم تحديد يوم 20 مايو المقبل موعدًا لإقامة نهائي بطولة كأس مصر للموسم الكروي 2024-2025، والذي سيجمع بين فريقي الزمالك وبيراميدز.

ويأتي تحديد هذا الموعد في إطار سعي الاتحاد لإنهاء الموسم المحلي في توقيته الطبيعي، حيث تقرر فتح باب القيد للموسم الجديد اعتبارًا من 2 يونيو المقبل، وفقًا لقرارات مجلس إدارة الاتحاد في جلسته الأخيرة.

وأكد الاتحاد أن اختيار هذا التوقيت جاء بعد دراسة شاملة لظروف المسابقة، خاصة في ظل توافق الأندية على خوض موسم استثنائي يعيد جدولة المواعيد بما يتماشى مع الروزنامة الدولية، ويسهم في تطوير مستوى المنافسات محليًا.

وأشار البيان إلى أن ارتباطات الزمالك وبيراميدز في المسابقات الأخرى كانت مواتية لإقامة النهائي في هذا التوقيت، كما راعت إدارة المسابقات انتهاء مصر مؤخرًا من تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عامًا، ما أتاح فرصة مثالية لتحديد موعد النهائي دون تضارب في المواعيد.