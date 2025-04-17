جورج كلوني يخرج عن صمته: دعوتي لانسحاب بايدن كانت واجبا وطنيا

قال النجم العالمي جورج كلوني، في تصريحات مثيرة، إن دعوته العلنية للرئيس الأمريكي جو بايدن بالتنحي عن سباق الانتخابات الرئاسية لعام 2024، جاءت بدافع "الواجب المدني"، مؤكدا أنه لم يعد قادرا على التزام الصمت بعدما رأى أن بعض مؤيدي بايدن "لا يقولون الحقيقة".

ودافع كلوني، في مقابلة مع شبكة CNN، عن المقال الجريء الذي نشره في يوليو الماضي عبر نيويورك تايمز، والذي طالب فيه بايدن بالانسحاب لصالح مرشح ديمقراطي جديد، خاصة بعد أدائه الضعيف في مناظرته مع دونالد ترامب، فيما ذكر أن الرئيس الأسبق باراك أوباما حصل على نسخة مسبقة من المقال.

وعلى الرغم من أن المذيع جيك تابر وصف المقال بأنه "شجاع"، إلا أن كلوني رفض هذا الوصف، قائلا: "لا أعتقد أنه كان شجاعا، بل كان واجبا وطنيا".

وأضاف: "عندما ترى من هم على جانبك لا يقولون الحقيقة، عليك أن تتدخل"، مؤكدًا أنه مستعد لتحمل تبعات موقفه، قائلا: "حرية التعبير تعني أن تتقبل الانتقاد كما تطالب بحقك في التعبير، هذا هو الاتفاق".

وأشار إلى أنه واجه في السابق انتقادات حادة لموقفه ضد حرب العراق، مضيفا: "قاطعوا أفلامي، ووضعوني على أوراق لعب، هذا من حقهم، كما أن من حقي انتقادهم أيضا".

وجاءت تصريحات كلوني بعد أسابيع من هجوم عنيف شنه عليه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، عقب ظهوره في مقابلة مع برنامج "60 Minutes"، وكتابته المقال الذي هاجم فيه إدارة ترامب وسياستها.

ورد ترامب عبر منصة Truth Social"، قائلا: "كلوني، نجم أفلام من الدرجة الثانية، ومحلل سياسي فاشل، قاتل بشراسة من أجل بايدن، ثم تخلى عنه بعد المناظرة كما يتخلى عن الكلب".