وسام أبو علي يسابق الزمن للحاق بمواجهة الأهلي وصن داونز

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يسابق الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارسيل كولر الزمن للحاق بمواجهة صن داونز الجنوب أفريقي، يوم السبت المقبل، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

شارك المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي لاعب الأهلي في جزء من مران الفريق اليوم الخميس استعدادا لمواجهة صن داونز.

وبدأ الأهلي مرانه الثاني في بريتوريا بالساعة الثالثة عصرا في نفس توقيت المباراة، وتدرب في ملعب يبعد ربع ساعة عن فندق الإقامة.

وأدى لاعبو الأهلي فقرات بدنية متنوعة قبل الانتقال إلى التدريبات التخصصية، بينما قاد ميشيل يانكون مرانا قويا للحراس، فيما شارك وسام أبو علي في جانب من المران الجماعي.

وتأهل الأهلي لقبل النهائي بالفوز ذهابا وإيابا على الهلال السوداني بنتيجة 1-0، بينما صعد صن داونز بإقصاء الترجي التونسي بالفوز 1-0 في بريتوريا والتعادل السلبي في رادس.