تشتبه السلطات الألمانية، في قيام مراهق "16 عاما" من مدينة تسايتهاين بولاية سكسونيا بتصنيع وتخزين سم قاتل في منزله.

وأعلن المكتب الإقليمي للشرطة الجنائية في ولاية سكسونيا، اليوم الخميس، تفتيش المنزل الذي يعيش فيه المراهق صباح اليوم، مضيفة أنه يُجرى التحقيق معه بتهمة انتهاك قانون الأسلحة الحربية.

وتشتبه السلطات، في أن المراهق قام بتصنيع وتخزين عدة أمبولات تحتوي على خليط من الأكونيتين والريسين في مختبر مجهز خصيصا لذلك في علية منزل والديه.

تجدر الإشارة إلى أن الريسين يعتبر سلاحا بيولوجيا وفقا لقانون مراقبة الأسلحة الحربية.

وبحسب بيان السلطات، كانت عملية التفتيش تهدف إلى تحريز جميع المواد السامة وأدلة أخرى.

وأغلقت السلطات، المنطقة التي شملها التفتيش إلى حد كبير، بما في ذلك جميع الطرق المؤدية إليها.

وبحسب الادعاء العام الألماني، لم يتم طلب إصدار مذكرة توقيف، حيث إن المتهم ليس له سجل جنائي، ولا يوجد مبرر للاحتجاز وفقا للوضع الراهن للتحقيقات.