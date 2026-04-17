لبنان: الجيش يوقف 9 أشخاص لإطلاقهم النار في بيروت وضاحيتها الجنوبية تزامنا مع سريان الهدنة

أوقف الجيش اللبناني، 9 أشخاص لإطلاقهم النار في الهواء في مدينة بيروت والضاحية الجنوبية، بعد منتصف ليل أمس الخميس، عقب دخول وقف إطلاق النار في لبنان حيز التنفيذ، ودعت قيادة الجيش المواطنين إلى التقيد بالقوانين وعدم إطلاق النار تحت أي ظرف.

وأعلنت قيادة الجيش في بيان اليوم الجمعة أنه "نتيجة التدابير الأمنية المتخذة عقب دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، أوقفت وحدات من الجيش في مدينة بيروت والضاحية الجنوبية 7 مواطنين وسوريا وفلسطينيا لإطلاقهم النار في الهواء".

وبوشر "التحقيق مع الموقوفين وسيتم تسليمهم إلى المراجع المختصة، كما يجري العمل على ملاحقة بقية المتورطين"، بحسب البيان.

وفي بيان منفصل، أعلنت قيادة الجيش اليوم الجمعة أنه "إثر دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، أقدم عدد من المواطنين على إطلاق النار في الهواء من الأسلحة الحربية والقذائف الصاروخية، ما يعرض حياة المواطنين للخطر ويتسبب بأضرار في الممتلكات العامة والخاصة".

وحذرت قيادة الجيش "من هذه الظاهرة الخطيرة"، داعية "المواطنين إلى التقيد بالقوانين وعدم إطلاق النار تحت أي ظرف". وأكدت أنها "ستلاحق مطلقي النار وتعمل على توقيفهم وإحالتهم إلى القضاء المختص".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن وقف لإطلاق النار في لبنان لمدة عشرة أيام، ابتداء من منتصف ليل أمس الخميس.

وفور بدء سريان وقف إطلاق النار، شهدت الضاحية الجنوبية لبيروت إطلاق نار كثيفا من الأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية، ما أثار حالة من الخوف.