المدير السابق للمركز الوطني الأمريكي لمكافحة الإرهاب: على ترامب تقليص المساعدات الأمريكية لتل أبيب

قال جو كينت، المدير السابق للمركز الوطني الأمريكي لمكافحة الإرهاب، إنه يتعين على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تطبيق القيود التي فرضها على إسرائيل إذا أراد للاتفاق أن يصمد، مشددًا على أن الأهم هو تقليص المساعدات الأمريكية لتل أبيب، وذلك بحسب ما نقل موقع الشرق الإخباري.

وأضاف: «يبدو أن اتفاقًا تاريخيًا بات في متناول اليد، وسيصمد إذا كان الرئيس دونالد ترامب مستعدًا لفرض القيود التي وضعها على إسرائيل. هذه الرسالة تمثل بداية جيدة، لكنها تحتاج إلى خطوات فعلية، من بينها تقييد المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل».

وجاءت هذه التصريحات تعليقًا على إعلان دونالد ترامب أن إسرائيل لن تقصف لبنان بعد الآن، بعدما مُنعت من ذلك بقرار من الولايات المتحدة.

وكان ترامب قد أعلن: «ستحصل الولايات المتحدة على كامل "الغبار النووي" الناتج عن قاذفاتنا العظيمة من طراز بي-2، ولن يتم تبادل أي أموال بأي شكل أو صورة».

وأضاف، في منشور عبر منصة تروث سوشيال، أن هذه الصفقة لا تتعلق بلبنان، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة ستعمل بشكل منفصل مع لبنان، وستتعامل مع وضع حزب الله بالطريقة المناسبة.

وتابع: «لن تقوم إسرائيل بقصف لبنان بعد الآن، فهي ممنوعة من ذلك من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. لقد بلغ الأمر حده».