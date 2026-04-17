مقتل 18 شخصا على الأقل وإصابة العشرات جراء قصف روسي مكثف للمدن الأوكرانية

أعلن مسؤولون أوكرانيون، اليوم الخميس، مقتل 18 شخصا على الأقل وإصابة العشرات جراء موجة واسعة من الهجمات الجوية الروسية على أوكرانيا خلال الليل.

وكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عبر منصة إكس نقلا عن سلاح الجو الأوكراني أن روسيا شنت دفعات من الهجمات على عدة مناطق في أوكرانيا.

وقال إنه تم إطلاق حوالي 700 مسيرة روسية على مدار يوم الأربعاء وحتى ليلة الأربعاء- الخميس. وأضاف أنه تم إطلاق 19 صاروخا باليستيا فضلا عن صواريخ جوالة ليلة الأربعاء- الخميس، فيما استهدفت معظم الصواريخ الباليستية العاصمة كييف.

وكتب زيلينسكي: "إن روسيا تراهن على الحرب، ولابد أن يكون الرد هكذا بالضبط: لا بد أن ندافع عن الأرواح بكل الوسائل المتاحة، ولا بد أن نمارس الضغط في سبيل السلام بنفس القوة الشاملة".

وجاءت هذه الهجمات عقب إعلانات عن اتفاقات جديدة لتقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا هذا الأسبوع.

وشكر زيلينسكي كلا من ألمانيا والنرويج وإيطاليا على الاتفاقيات الأخيرة لدعم الدفاع الجوي الأوكراني، مشيرًا إلى أن كييف تعمل أيضا مع هولندا للحصول على إمدادات إضافية.

وتعرضت مدينة أوديسا الساحلية الجنوبية لقصف عنيف، حيث أعلن رئيس الإدارة العسكرية للمدينة، سيرجي ليساك، مقتل تسعة أشخاص وإصابة 23 آخرين في عدة موجات من الهجمات باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة.

وتعرضت بنية تحتية حيوية والميناء ومبان سكنية أيضا لأضرار جراء الضربات.

وقال عمدة كييف، فيتالي كليتشكو، عبر تطبيق تليجرام، إن أربعة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 54 آخرون جراء القصف. وذكر مكتب المدعي العام أن مربعات سكنية ومنازل وفندقا ومجمع مكاتب وتوكيل سيارات ومحطة وقود ومركز تسوق تعرضوا لأضرار.

وأضاف كليتشكو أن من بين القتلى طفلا يبلغ من العمر 12 عاما، داعيا السكان إلى البقاء في الملاجئ مع تعرض المدينة لهجوم جديد.

وأفاد صحفيون من صحيفة "كييف إندبندنت" بوقوع سلسلة انفجارات مع سقوط الصواريخ على المدينة على عدة موجات.

كما صدرت إنذارات بالغارات الجوية في مناطق أخرى. وفي دنيبروبتروفيسك، لقي أربعة أشخاص على الأقل حتفهم وأصيب 34 آخرين في هجمات بالصواريخ والمسيرات والمدفعية، حسبما أعلن الحاكم أولكسندر هانزا عبر منصة تليجرام.

وأفاد حاكم خاركيف ،شرقي البلاد،أوليه سينيهوبوف بأن ضربات بمسيرات أسفرت عن مقتل شخص وإصابة ستة آخرين في بلدة ماريفا.

وقال تيمور تكاتشينكو، المسؤول العسكري في كييف، عبر تطبيق تليجرام إن 18 شخصا أصيبوا أيضا.

وقال تكاتشينكو إن أضرارا لحقت بمبان سكنية وتجارية في عدد من الأحياء، حيث أنقذت خدمات الطوارئ طفلا من تحت أنقاض مبنى سكني متضرر. ويخضع الطفل ووالدته للعلاج.

وتدافع أوكرانيا عن نفسها ضد الغزو الروسي الشامل منذ أكثر من أربع سنوات. ومنذ بداية الحرب، شنت موسكو هجمات متكررة على مناطق بعيدة عن خط المواجهة، مستهدفة البنية التحتية المدنية أيضا.