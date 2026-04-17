نتنياهو: هناك أمور نخطط للقيام بها في لبنان ولن أخوض في التفاصيل

اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجمعة، أن مهمة إسرائيل ضد "حزب الله" في لبنان لم تنته بوقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ اليوم.

ولفت إلى أن "هناك أمورا نخطط للقيام بها في لبنان، ولن أخوض في التفاصيل".

وقال نتنياهو في بيان متلفز: "يسألني الناس (الإسرائيليون) ماذا أنجزنا في الشمال؟ وجوابي: لقد حققنا إنجازات هائلة".

ومضى موضحا "كان هناك تهديدان ينطلقان من لبنان، تهديد قريب وتهديد بعيد؛ التهديد القريب: تسلل آلاف المسلحين إلى أراضينا وقصف مدننا بقذائف مضادة للدبابات".

وواصل: "والتهديد البعيد، الذي بناه (الأمين العام السابق لحزب الله حسن) نصر الله على مر السنين: إطلاق 150 ألف صاروخ وقذيفة بهدف تدمير المدن الإسرائيلية. لقد أزلنا كلا التهديدين"، وفق ادعائه.

وجاء تصريح نتنياهو غداة إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى وقف إطلاق نار مؤقت لمدة 10 أيام بين تل أبيب وبيروت، اعتبارا من اليوم الجمعة، فيما أعلن الجيش اللبناني تسجيل خروقات إسرائيلية للاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ منتصف الليلة الماضية.

وتصاعدات انتقادات داخل إسرائيل ضد نتنياهو إثر الاعلان عن الاتفاق، حيث قال محللون إسرائيليون إن ترامب فرض على نتنياهو الاتفاق، معتبرين أن إسرائيل تعيش الآن "أسوأ فشل استراتيجي" عرفته.

وردا على تلك الانتقادات واصل نتنياهو الحديث عمّا سمّاه الانجازات التي حققها الجيش الإسرائيلي بلبنان.

وقال في كلمته المتلفزة: "الآن، انظروا إلى ما أنجزناه؛ لأول مرة، أنشأنا منطقة عازلة أمنية واسعة على طول الحدود الشمالية بأكملها. ليس فقط في لبنان، بل على طول الحدود اللبنانية بأكملها وصولا إلى جبل الشيخ، مرورا بهضبة الجولان، وصولا إلى اليرموك (جنوبي سوريا). أرادوا محاصرتنا بحلقة من النار، فأنشأنا حلقة من الأمن".

واستخدم نتنياهو مصطلح "الخط الأصفر" للإشارة إلى هذه المنطقة.

وقال: "هذه المنطقة العازلة تُزيل تماماً خطر الغزو المباشر ونيران الدبابات. يتمركز الجيش الإسرائيلي هناك، عند الخط الأصفر، لمواصلة الدفاع ضد أي تهديد مباشر".

وأضاف: "أما فيما يتعلق بالتهديد البعيد، فقد دمرنا 90 بالمئة من مخزونات الصواريخ والقذائف التي بناها نصر الله. قضينا على نصر الله نفسه. شللناهم بأجهزة النداء. قضينا على آلاف المسلحين"، وفقا لادّعائه.

وتابع نتنياهو: "حزب الله، اليوم ليس سوى ظل لما كان عليه في أيام مجد نصر الله. لكنني أقولها بصراحة: لم ننتهِ من المهمة بعد. هناك أمور نخطط للقيام بها فيما يتعلق بتهديد الصواريخ المتبقي وتهديد الطائرات المسيرة، ولن أخوض بالتفاصيل هنا".

وأشار إلى أن "لدينا هدفٌ إضافي، ألا وهو تفكيك حزب الله. لذا، أقول لكم بكل صراحة: لن يتحقق هذا غدا. إنه يتطلب جهدا متواصلا، وصبرا، ومثابرة، وحكمة في التعامل مع الساحة الدبلوماسية".

ومضى نتنياهو قائلا: "بناء على طلب صديقي، الرئيس ترامب، الذي غيّرنا معه وجه الشرق الأوسط وحققنا إنجازات عظيمة، اتفقنا على وقف إطلاق نار مؤقت في لبنان. وبناء على طلبه، سنُتيح الفرصة للتوصل إلى حل دبلوماسي وعسكري متكامل مع الحكومة اللبنانية".

وأضاف: "أذكّركم، ولأول مرة منذ 43 عاما، يتحدث ممثلو دولة إسرائيل مباشرة مع ممثلي لبنان. لا يزال طريق السلام طويلا، لكننا بدأناه".

وختم بالقول: "إحدى أيدينا تحمل سلاحا، والأخرى ممدودةٌ للسلام"، بحسب زعمه.

وفي الوقت الذي يتوعد فيه نتنياهو بأن مهمة إسرائيل ضد "حزب الله" في لبنان لم تنته، حذر ترامب، في تدوينة من قصف إسرائيل لبنان.

وعبر حسابه على منصته "تروث سوشيال"، قال الرئيس الأمريكي: "لن تقصف إسرائيل لبنان بعد الآن، والولايات المتحدة تمنعها من فعل ذلك. طفح الكيل!"