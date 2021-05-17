قال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، الدكتور أشرف القدرة، إن «الاحتلال الإسرائيلي ينفذ مجزرة حقيقية في غرب مدينة غزة»، مشيرًا إلى وجود العديد من الشهداء والجرحى مفقودين تحت الأنقاض.

وأضاف القدرة، خلال تصريحات لفضائية «الغد»، اليوم الاثنين، أن «الاحتلال الإسرائيلي يمارس إبادة جماعية للأبناء في غزة من خلال العدوان المستمر لليوم الثامن على التوالي»، منوهًا إلى سقوط 198 شهيدًا، وما يزيد عن 1300 مصاب حتى اللحظة.

ولفت إلى أن العدد مرشح للزيادة نتيجة للتوغل الإسرائيلي داخل القطاع، قائلًا إن هناك متابعة مع مصر لتسهيل خروج عدد من المصابين يتراوح ما بين 2 إلى 3، إذا ما تم الترتيب لذلك.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على غزة منذ نهاية شهر رمضان، متسببًا في سقوط شهداء وجرحى ودمار في الممتلكات والبنى التحتية في مختلف مناطق القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 198 شهيدا بينهم 58 طفلًا و35 سيدة، و1300 إصابة بجراح مختلفة.