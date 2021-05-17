الخطوط الجوية السعودية تستأنف تشغيل رحلاتها الدولية عبر 43 محطة دولية

استأنفت الخطوط الجوية العربية السعودية الناقل الوطني للمملكة، تشغيل رحلاتها الدولية عبر 43 محطة دولية في 30 وجهة حول العالم، وذلك بعد بدء سريان قرار وزارة الداخلية رفع تعليق سفر المواطنين إلى خارج المملكة.

وأوضحت الخطوط السعودية، في بيان وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الاثنين، أنها ستسير كل أسبوع 153 رحلة مجدولة من الرياض، و178 رحلة من جدة، وسيتم استئناف أولى الرحلات الدولية المغادرة من المملكة انطلاقا من الرياض إلى حيدر آباد وانطلاقا من جدة إلى دكا، أما أولى رحلاتها الدولية القادمة إلى المملكة فستكون رحلة القاهرة إلى الرياض ورحلة جاكرتا إلى جدة.

وأشارت إلى استعدادها لتشغيل وتسيير رحلاتها إلى 71 محطة من أصل 95 محطة منها 28 وجهة داخلية و43 وجهة دولية، وأن الرحلات من وإلى مدينة جدة سيتم تسييرها من صالة (1) في مطار الملك عبدالعزيز.

من جهته، قال مديرعام المؤسسة العامة للخطوط الجوية المهندس إبراهيم بن عبدالرحمن العُمر: "إن الخطوط السعودية قد سيرت خلال الفترة الماضية منذ بداية الجائحة أكثر من 100 ألف رحلة نقلت من خلالها أكثر من 10 ملايين ضيف، وهو دليل على جاهزيتها وعدم توقف رحلاتها وتشغيل طائراتها".

وأكد أن الخطوط تطبق أكثر من 50 إجراءً وقائيًا في كل مراحل تجربة الضيف، وكانت النتيجة حصولها على التصنيف الماسي من منظمة (APEX) ضمن أكثر 10 شركات طيران أمانًا صحيًا، وعدم تسجيل أي حالة أو عدوى طيلة الفترة الماضية.