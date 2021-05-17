ميركل تؤكد على دعمها الراسخ لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها

قال المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي أوفير جندلمان، إن «نتنياهو» تحدث اليوم إلى المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، مشيرًا إلى أن «ميركل أكدت على دعمها الراسخ لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها»، بحسب وصفها.



وأضاف عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الاثنين، أن «نتنياهو» شكر «ميركل» على تحرك حكومتها ضد جهات معادية للسامية في ألمانيا، زاعمًا أن «حماس ترتكب جريمتي حرب بآن واحد حين تطلق الصواريخ من بين السكان المدنيين وتستخدم سكان عزة كدروع بشرية»، بحسب قوله.



ويتواصل العدوان الإسرائيلي على غزة منذ الاثنين الماضي، متسببًا في سقوط شهداء وجرحى ودمار في الممتلكات والبنى التحتية في مختلف مناطق القطاع.



وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 200 شهيد بينهم 59 طفلًا و35 سيدة، و1305 إصابات بجراح مختلفة.