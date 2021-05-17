روسيا: ممثلو اللجنة الرباعية يناقشون خطوات تخفيف حدة الصراع بين فلسطين وإسرائيل

قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، إن ممثلين عن اللجنة الرباعية حول الشرق الأوسط ناقشوا خطوات الإسراع في تخفيف حدة الصراع بين فلسطين وإسرائيل.

وأضافت الخارجية أن الممثلين عن اللجنة الرباعية، التي تضم روسيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، شددوا على ضرورة الامتثال لقواعد القانون الإنساني في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وأشارت الوزارة إلى أن روسيا أكدت خلال المباحثات على ضرورة عقد اجتماع للجنة الرباعية للشرق الأوسط على المستوى الوزاري، وذلك وفقًا لما أفادته فضائية «روسيا اليوم»، في خبر عاجل لها، صباح الاثنين.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على غزة منذ نهاية شهر رمضان، متسببًا في سقوط شهداء وجرحى ودمار في الممتلكات والبنى التحتية في مختلف مناطق القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أمس الأحد، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 197 شهيدا بينهم 58 طفلًا و34 سيدة و15 من كبار السن، وما يزيد عن 1235 جريحًا.