جامعة السويس: لا ندخر جهدا في تذليل ما يواجه الطلاب الوافدين من عقبات

أكد رئيس جامعة السويس الدكتور السيد الشرقاوي أن الجامعة لا تدخر جهدا في تذليل ما يواجه الطلاب الوافدين من عقبات أثناء فترة دراستهم في مصر.

جاء ذلك بمناسبة استقبال رئيس جامعة السويس الدكتور السيد الشرقاوي، بمكتبه بمبنى الجامعة اليوم الإثنين، سفير دولة جنوب السودان بالقاهرة جوزيف موم، والملحق الثقافي للسفارة مايكل ميثانق، والوزير المفوض مدوث يل؛ لمتابعة أحوال الطلاب الوافدين الدارسين بمختلف كليات الجامعة والاطمئنان على كافة ما يتعلق بهم فيما يخص دراستهم وإقامتهم في بلدهم الثاني مصر.

وعلى هامش الزيارة، التقى وفد جنوب السودان بالدكتور علي حسين عطا نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عبير شعيب عميد كلية هندسة البترول والتعدين، وممثلين عن طلاب جنوب السودان بالجامعة؛ وذلك للاطمئنان على الطلاب وتذليل أية عقبات قد تواجه البعض.

وصرح الدكتور السيد الشرقاوي بأن جامعة السويس تسمح للوافدين بالإقامة في المدينة الجامعية في أي وقت خلال العام تيسيرا عليهم.

وأضاف أن هذه الزيارة ليست الأولى من نوعها لسفير جنوب السودان، مشيرا إلى وجود ترابط بين جامعة السويس وتخصصاتها الفريدة مع جنوب السودان؛ التي يدرس منها قرابة 250 طالبا وطالبة في مختلف كليات الجامعة.

وتابع أن الجامعة تسعى من خلال موقعها الجغرافي المميز وما تقدمه من تخصصات غير نمطية لاستقطاب طلاب القارة السمراء للدراسة بين أروقتها ضمن مبادرة "ادرس في مصر" التي أطلقتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.