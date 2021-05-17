بلينكن: مستعدون لتقديم الدعم حال التوصل لوقف إطلاق النار بين فلسطين وإسرائيل

دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الأطراف الفلسطينية والإسرائيلية إلى حماية المدنيين ولا سيما الأطفال، والحفاظ على المرافق الإعلامية والصحية، ومرافق الأمم المتحدة حيث يبحث الأشخاص عن ملجأ لهم؛ حماية للقوانين الدولية الإنسانية.

وأضاف بلينكن، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الدنماركي، مساء الاثنين، أن الولايات المتحدة مستعدة لتقديم الدعم حال التوصل إلى وقف إطلاق النار بين فلسطين وإسرائيل، متابعًا: «نستمر في العمل على الدبلوماسية لمحاولة إنهاء دولة العنف هذه».

وأشار إلى أن «الولايات المتحدة تستمر في العمل الحيوي؛ لتحقيق رؤية إقامة دولة فلسطينية وأخرى إسرائيلية تتعايشان في مجتمع مختلط وتضمن حياة كريمة للجميع»، حسب تعبيره.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على غزة منذ الاثنين الماضي، متسببًا في سقوط شهداء وجرحى ودمار في الممتلكات والبنى التحتية في مختلف مناطق القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 200 شهيد بينهم 59 طفلًا و35 سيدة، و1305 إصابات بجراح مختلفة.