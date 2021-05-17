ريج جان بايج وتشادويك بوزمان ضمن الفائزين بجوائز إم تي في للأفلام

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انضم الممثلان ريج جان بايج، وتشادويك بوزمان، إلى قائمة الفائزين بجوائز ام تي في للأفلام.

وأجريت مراسم حفل توزيع الجوائز، الذي تقرر الجماهير الفائزين به، في مسرح هوليوود بالاديم في لوس أنجلوس، بحضور الفنانين، وذلك بعد إلغاء الفعاليات العام الماضي بسبب جائحة كورونا.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية بي ايه ميديا أن فيلم "تو اوول ذا بويز: اولوز اند فوريفر وون" على جائزة أفضل فيلم.

وفاز بايج بجائزة أفضل ممثل صاعد عن دوره في مسلسل "بريدجتون".

وقال بايج عبر تقنية الفيديو "نريد أن يعلم الجميع أنهم يستحقون قصص حب، يستحقون النهايات السعيدة".

وحاز بوزمان، الذي توفى العام الماضي عن عمر يناهز 43 عاما بعد معركة لمدة أربعة أعوام مع مرض سرطان القولون، بجائزة أفضل أداء في فيلم عن دوره في آخر أفلامه " ما راني بلاك بوتم".

وفاز الممثل انطوني ماكي بجائزة أفضل "بطل" عن دوره في فيلم " ذا فالكون اند ذا وينتر سولدر" من سلسلة أفلام مارفل الخيالية.

وحازت الممثلة سكارليت جوهانسون على جائزة الجيل لهذا العام.

وأهدت سكارليت الجائزة لجميع من عملوا معها في مشوارها الفني.