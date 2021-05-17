انطلقت، اليوم الاثنين، وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني أمام مقر الأمم المتحدة بدمشق، حيث أكد المشاركون ضرورة التدخل العاجل من قبل المجتمع الدولي لوقف العدوان الإسرائيلي ومجازره بحق الفلسطينيين معتبرين أن الصمت عن جرائم الكيان الصهيوني مشاركة صريحة وسافرة بالعدوان.

ونقلًا عن وكالة الأنباء السورية «سانا»، حمل المشاركون في الوقفة التي نظمتها فصائل المقاومة الفلسطينية أمام مقر الأمم المتحدة بدمشق الأعلام الوطنية السورية والفلسطينية واللافتات التي تؤكد دعم الشعب الفلسطيني والتضامن معه في ظل ما يتعرض له من اعتداءات وممارسات وحشية من قبل سلطات الاحتلال.

وشارك في الوقفة رئيس اللجنة الشعبية العربية السورية لدعم الشعب الفلسطيني ومقاومة المشروع الصهيوني الدكتور صابر فلحوط وعدد من قادة وممثلي الفصائل الفلسطينية وهيئات ولجان الدفاع عن الأسرى وفعاليات دينية وأهلية واجتماعية سورية وفلسطينية.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على غزة منذ الاثنين الماضي، متسببًا في سقوط شهداء وجرحى ودمار في الممتلكات والبنى التحتية في مختلف مناطق القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 200 شهيد بينهم 59 طفلًا و35 سيدة، و1305 إصابات بجراح مختلفة.