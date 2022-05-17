مازح الناقد الفني طارق الشناوي، الفنان أحمد مكي على الهواء، قائلًا إن «مكي» ارتكب خطأ كبيرًا، عندما لم يوجه له دعوة لحضور مهرجان المزاريطة السينمائي.

وأشاد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد عبر فضائية «TeN»، مساء الاثنين، بمسلسل «الكبير أوي 6»، لافتًا إلى أنه أعاد للجمهور «الضحكة الصافية الحقيقية، بعد فترة من مشاهدة أعمال تدعي أنها كوميدية وليس لها علاقة بالكوميديا على الإطلاق».

وقال إن «كل الفنانين الموجودين بجوار مكي في المسلسل، كانوا لامعين وموجودين وهو أمر يحسب له»، متابعًا: «كان يمهد لهم الإفيه وذكرني بفؤاد المهندس، كان كل اللي جنبه دمهم خفيف، وهو دليل على الذكاء والثقة».

وأضاف أن «الكبير أوي 6» أحدث فارقًا في البيت المصري والعربي، وأدى إلى تجمع الأهالي على مائدة واحدة في رمضان، كما كان يحدث قبل عصر الفضائيات، مشيدًا بدور المخرج أحمد الجندي ولمساته في المسلسل.

وذكر الناقد الفني أن «مخرج الأعمال الكوميدية عليه ضبط الإيقاع والموسيقى والمونتاج وتسكين الأدوار»، مؤكدًا أنها «مفردات هامة قدمها المخرج أحمد الجندي في مسلسل الكبير أوي».

ولفت إلى أن مسلسل «الاختيار 3»، تربع على مسلسلات الموسم الرمضاني هذا العام، مع استكمال البناء والخط العام الخاص بدعم الوثيقة للدراما، معقبًا: «بما لا يحتمل الشك، كل ما نراه دراميًا تؤكده وثيقة، أحداث المسلسل لاتزال في الذاكرة، لكننا لم نتوقع أن الأمور تصل إلى هذا الحد، بوجود رئيس جمهورية تملى عليه قرارات وبلا إرادة، وحصول خيرت الشاطر على تلك المساحة».

وأكد أن ثورة 30 يونيو كانت حتمية لاستمرار الحياة وعودة مصر لمكانتها، مضيفًا أن الموسم الرمضاني شهد تألق العديد من الأعمال الأخرى كمسلسل «فاتن أمل حربي»، ومسلسل «جزيرة غمام».