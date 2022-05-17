انتظام التصويت فى جولة الإعادة بانتخابات نقابة المحامين بشمال الجيزة

انتظمت عملية التصويت فى جولة الإعادة بالإنتخابات التى تجري على مقعد نقيب المحامين بنقابة شمال الجيزة الفرعية، والتى لم يكتمل النصاب القانوني لانعقادها فى المرة الأولى التى أجريت الثلاثاء الماضى.

وبدأت العملية الانتخابية في تمام الساعة التاسعة صباحًا، وتستمر حتى الخامسة مساء في ٦ جزئياتٍ مشكّلة للنقابة الفرعية، بواقع ٢٢ لجنة فرعية، تحت إشرافٍ قضائيٍّ كامل، وعلى رأس كل لجنة مستشار من هيئة قضايا الدولة، ويعاونه عدد كافٍ من الموظفين.

وكانت اللجنة القضائية العليا المشرفة على انتخابات النقابات الفرعية للمحامين، قد أعلنت في المرحلة الأولى للانتخابات على مقعد النقيب الفرعي التي عقدت يوم الثلاثاء الماضي عدم اكتمال النصاب القانوني، حيث بلغ عدد الحضور ١٦٧٤ عضوا ناخبًا، من عدد أعضاء الجمعية العمومية المقيدين بكشوف الناخبين بالنقابة الفرعية ويبلغون ١٣٤٤٨ عضوا.

وأشارت اللجة التي في بيانها الذي صدر عقب انتهاء عمليات التصويت، برئاسة المستشار عبدالناصر أبو العزم، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، إلى أنه لم يكتمل النصاب القانوني عملا بنص المادة ١٢٤ من قانون المحاماة ومن ثم تجري الإعادة يوم الثلاثاء الموافق ١٧ / ٥ / ٢٠٢٢، حسب المواعيد التي تم تحديدها من اللجنة المشرفة على الانتخابات برئاسة أمين عام النقابة حسين الجمال.