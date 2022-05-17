ليبيا: باشاغا يعلن دخول طرابلس

أعلن رئيس الحكومة الجديدة والمكلفة من مجلس النواب الليبي فتحي باشاغا فجر اليوم الثلاثاء دخوله عاصمة البلاد طرابلس.

وأكد باشاغا ذلك في كلمة متلفزة، مشيرا إلى أنه أنه سينظم مؤتمرا صحفي اليوم لتوضيح الأمور.

وقبل ذلك، كان مكتب باشاغا الإعلامي قد أعلن عن وصوله طرابلس استعداداً لمباشرة أعمال حكومته منها.

في ذات السياق، تداولت أنباء عن خروج رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة من طرابلس رفقة وفد قبل ساعات من دخول باشاغا.

وسُمع في العاصمة أصوات إطلاق نار بأسلحة متوسطة وخفيفة، لم يعرف بعد مصدرها والغرض منها.