هل سنرى أطفال مصر على مائدة الحوار السياسي الذي أطلقه السيسي؟ استاذ اعلام يجيب

"أطفال مصر وموقفهم من الحوار الوطني".. سؤال مهم يجيب عنه الدكتور محمد فتحي

طرح الدكتور محمد فتحي، استاذ الاعلام بجامعة حلوان، سؤال هام حول امكانية مشاركة الأطفال في الحوار السياسي الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحا أن الأطفال كل من هم أقل من 18 سنة وعدد الاطفال في مصر 40.9 مليون طفل، وفق أحدث احصائية من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء.

وأضاف الدكتور محمد فتحي، لقناة القاهرة والناس، أنه في حال عدم التفاتنا لهذا الكم الكبير من الأطفال فنحن نضيع وقتنا في أشياء أخرى، مشيرا إلى أن الاطفال يتم الالتفات وتؤخذ مقترحاتهم في دول كثيرة حول العالم، وأعطى نموذج لتمكين الطفل في الدنمارك وكوريا الجنوبية والهند وبوليفيا وبنجلاديش.

ودعا الدكتور محمد فتحي، إلى أهمية مشاركة الاطفال في الحوار الوطني والسياسي الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، مضيفا: "حقوق الطفل ليست رفاهية ولكن منصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل بالأمم المتحدة الموقعة عليها مصر، ونتحدث عن حقوق الطفل في المشاركة والتمكين".

وأشار الدكتور محمد فتحي، إلى أن تمكين الطفل يكون من خلال آليات تقوم عليها الجهات المختلفة، حيث يوجد لدينا منتدى الطفل المصري، وبرلمان الطلائع "وزارة الشباب والرياضة"، واتحادات طلاب المدارس، مؤكدا أن مشاركة الاطفال في الحوار السياسي بمثابة اعلان حقيقي للجمهورية الجديدة.