هيلاري كلينتون تعترف بخطأ ارتكبته عام 2024

أعلنت وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون أن قرار الرئيس السابق جو بايدن بالترشح لفترة أخرى في انتخابات 2024 كان "خطأ فادحا له، ولإرثه، وللبلاد".





وقالت كلينتون، التي دعمت ترشيح بايدن، علنا لأول مرة في حدث في مركز 92nd Street Y اليهودي في مانهاتن بأن ترشحه كان "خطأ فادحا في الحساب".

وأضافت أنه لو اختار بايدن تمرير عصا التتابع والسماح بإجراء انتخابات تمهيدية تنافسية في الحزب الديمقراطي، "لكان من سيخرج من هذا السباق هزم دونالد ترامب".

وأضافت كلينتون أن نائبة الرئيس كامالا هاريس خسرت الانتخابات، جزئيا بسبب قصر الوقت الذي كانت تملكه في الحملة والصعوبة التي واجهتها في الرد على الانتقادات الموجهة لبايدن.