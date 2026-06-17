 هيلاري كلينتون تعترف بخطأ ارتكبته عام 2024 - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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هيلاري كلينتون تعترف بخطأ ارتكبته عام 2024

وكالات
نشر في: الأربعاء 17 يونيو 2026 - 8:51 ص | آخر تحديث: الأربعاء 17 يونيو 2026 - 8:51 ص

أعلنت وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون أن قرار الرئيس السابق جو بايدن بالترشح لفترة أخرى في انتخابات 2024 كان "خطأ فادحا له، ولإرثه، وللبلاد".


وقالت كلينتون، التي دعمت ترشيح بايدن، علنا لأول مرة في حدث في مركز 92nd Street Y  اليهودي في مانهاتن بأن ترشحه كان "خطأ فادحا في الحساب".

وأضافت أنه لو اختار بايدن تمرير عصا التتابع والسماح بإجراء انتخابات تمهيدية تنافسية في الحزب الديمقراطي، "لكان من سيخرج من هذا السباق هزم دونالد ترامب".

وأضافت كلينتون أن نائبة الرئيس كامالا هاريس خسرت الانتخابات، جزئيا بسبب قصر الوقت الذي كانت تملكه في الحملة والصعوبة التي واجهتها في الرد على الانتقادات الموجهة لبايدن.


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