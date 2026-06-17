علي علوان يمنح الأردن أول هدف في تاريخه بكأس العالم

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سجل المهاجم الأردني، علي علوان، أول هدف في تاريخ منتخب بلاده ببطولة كأس العالم خلال مواجهة النمسا، فجر الأربعاء.

هز علوان شباك النمسا بعد مرور خمس دقائق من الشوط الثاني، ليمنح النشامى التعادل بنتيجة 1/1 في مباراة الفريقين ضمن منافسات المجموعة التاسعة لمونديال 2026 الذي يقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وكان المنتخب النمساوي أنهى الشوط الاول متقدما بهدف سجله رومان شميد في الدقيقة 21 من المباراة التي أقيمت في سانتا كلارا.

واحتفل علي علوان برفع قميص زميله يزن النعيمات الذي يغيب عن كأس العالم بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة خلال بطولة كأس العرب في قطر خلال شهر ديسمبر الماضي.

وتأهل المنتخب الأردني لكأس العالم لأول مرة في تاريخه، ليتواجد في المجموعة التاسعة التي تضم أيضا حامل اللقب الأرجنتين والجزائر.

وكانت الأرجنتين استهلت مشوارها بفوز كبير على الجزائر بثلاثية سجلها ليونيل ميسي ليصبح الهداف التاريخي لكأس العالم متساويا مع الألماني ميروسلاف كلوزه برصيد 16 هدفا.

وشارك أساسيا في مواجهة الأردن والنمسا، عودة الفاخوري، لاعب بيراميدز.