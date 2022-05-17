قال اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتامينات الاجتماعية، إن الهيئة أحصت وجود 6.5 مليون بطاقة بلاستيكية يصرف بها أصحاب المعاشات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء، أنه تم العمل على تحويل هذه البطاقات إلى كروت ميزا بدءًا من العام الماضي، مع إطلاق الدولة منظومة الشمول المالي.

ولفت إلى الانتهاء من تحويل 5.3 مليون بطاقة بلاستيكية، فيما تتبقى 1.2 مليون بطاقة، موضحًا أن هذه البطاقات لها مدة صلاحية، وهو ما دعا الهيئة للتنويه لأصحاب المعاشات بالتوجه لمكاتب التأمينات.

ونوه بسهولة إجراءات التحويل، إذ يستغرق الأمر خمس دقائق، يتسلم خلالها صاحب المعاش بطاقة جديدة (كارت ميزا) ضمن خطة الشمول المالي، موضحًا أن الصرف يبدأ من الشهر الذي يلي تسلم البطاقة مباشرة.

وأفاد بأن هذه الخدمة مجانية، ويُطلب من صاحب المعاش صورة بطاقة الرقم القومي والبطاقة البلاستيكية الموجودة بحوزته.