 التأمينات: تحويل 5.3 مليون بطاقة بلاستيكية لكارت ميزا لأصحاب المعاشات - بوابة الشروق
الثلاثاء 17 مايو 2022 8:17 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. ما هو أفضل مسلسل دراما رمضاني في الموسم الحالي؟








النتـائـج تصويت

التأمينات: تحويل 5.3 مليون بطاقة بلاستيكية لكارت ميزا لأصحاب المعاشات

جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي
جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي
أحمد علاء
نشر في: الثلاثاء 17 مايو 2022 - 8:06 م | آخر تحديث: الثلاثاء 17 مايو 2022 - 8:06 م

قال اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتامينات الاجتماعية، إن الهيئة أحصت وجود 6.5 مليون بطاقة بلاستيكية يصرف بها أصحاب المعاشات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء، أنه تم العمل على تحويل هذه البطاقات إلى كروت ميزا بدءًا من العام الماضي، مع إطلاق الدولة منظومة الشمول المالي.

ولفت إلى الانتهاء من تحويل 5.3 مليون بطاقة بلاستيكية، فيما تتبقى 1.2 مليون بطاقة، موضحًا أن هذه البطاقات لها مدة صلاحية، وهو ما دعا الهيئة للتنويه لأصحاب المعاشات بالتوجه لمكاتب التأمينات.

ونوه بسهولة إجراءات التحويل، إذ يستغرق الأمر خمس دقائق، يتسلم خلالها صاحب المعاش بطاقة جديدة (كارت ميزا) ضمن خطة الشمول المالي، موضحًا أن الصرف يبدأ من الشهر الذي يلي تسلم البطاقة مباشرة.

وأفاد بأن هذه الخدمة مجانية، ويُطلب من صاحب المعاش صورة بطاقة الرقم القومي والبطاقة البلاستيكية الموجودة بحوزته.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك