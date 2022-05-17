 برلمان فنلندا يوافق على تقديم طلب الانضمام للناتو - بوابة الشروق
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برلمان فنلندا يوافق على تقديم طلب الانضمام للناتو

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 17 مايو 2022 - 5:42 م | آخر تحديث: الثلاثاء 17 مايو 2022 - 5:42 م
وافق البرلمان الفنلندي، اليوم الثلاثاء، بواقع 188 نائبا مقابل اعتراض ثمانية، على تقديم طلب للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي "ناتو".

ويفسح التصويت، الذي جاء في ختام يومين من المناقشات، الطريق أمام تقدم فنلندا بطلب للانضمام لعضوية الحلف الدفاعي الغربي.

وكان الرئيس سولي نينيستو ورئيسة الوزراء سانا مارين أعلنا أمس الأول الأحد عن رغبتهما في تقديم طلب انضمام للناتو. ويتعين حاليا أن يقوم نينيستو بتوقيع الطلب ليتم تسليمه، مع وثيقة سويدية مماثلة، في مقر الناتو في بروكسل.

وكانت وزيرة الخارجية السويدية آن ليندي وقّعت بالفعل على طلب بلادها صباح اليوم.

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