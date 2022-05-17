 الدفاع الروسية: إسقاط 23 طائرة مسيرة أوكرانية خلال 24 ساعة - بوابة الشروق
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الدفاع الروسية: إسقاط 23 طائرة مسيرة أوكرانية خلال 24 ساعة

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 17 مايو 2022 - 12:03 م | آخر تحديث: الثلاثاء 17 مايو 2022 - 12:03 م

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن منظومات الدفاع الجوي الروسية أسقطت 23 طائرة مسيرة أوكرانية و8 صواريخ من طراز "سميرش" خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وذكر بيان للوزارة، اليوم الثلاثاء، أن صواريخ كاليبر عالية الدقة دمرت أيضا أفراد تشكيلات الاحتياط الأوكرانية وشحنات الأسلحة الأجنبية والمعدات العسكرية من الولايات المتحدة والدول الأوروبية المعدة للشحن إلى منطقة "دونباس" بالقرب من محطة سكة حديد "ستاريتشي" بمنطقة لفيف غرب أوكرانيا.

وأشار البيان إلى تدمير القوات الروسية كذلك لمحطة فرعية لتوليد الطاقة الكهربائية كانت توفر تسليم الأسلحة والمعدات العسكرية من الولايات المتحدة والبلدان الغربية إلى "دونباس" في منطقة محطة ميريفا للسكك الحديدية بمنطقة خاركوف.

وأضاف: "أن الأوكرانيين ضربوا قاذفات صواريخ متعددة من نوع سميرش أمس الاثنينK على المناطق السكنية في مدينة خيرسون، ولكن الدفاع الجوي الروسي اعترض جميع الصواريخ الأوكرانية".


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