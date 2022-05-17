بريطانيا تسجل 23 ألفا و952 إصابة جديدة و158 وفاة بفيروس كورونا

سجلت بريطانيا 23 ألفا و952 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و158 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الثلاثاء.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 22 مليونا و385 ألفا و203، والوفيات إلى 178ألفا و63.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أيضا أنه قد تم إعطاء 144 مليونا و135 ألفا و425 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في بريطانيا حتى الآن.

ويشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين