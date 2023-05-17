المستشار الألماني يدعو إلى استمرار الاتصال بروسيا بصرف النظر عن الرئيس بوتين وحكومته

دعا المستشار الألماني أولاف شولتس،في تصريحات أدلى بها فى مستهل قمة مجلس أوروبا المنعقدة في ريكيافيك، إلى استمرار الاتصال بروسيا بغض النظر عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وحكومته.

وقال شولتس إن حرب روسيا على أوكرانيا ستنتهي في مرحلة ما، وأضاف "هناك شيء واحد مؤكد ويتمثل فى أنها لن تنتهي بانتصار إمبريالية على نمط بوتين". وأضاف أن أوكرانيا ستتلقى الدعم إلى أن يتحقق السلام العادل.

وتابع أنه حتى ذلك الحين فإنه يتعين أن نبقي على الجسور قائمة أمام ممثلي روسيا أخرى وكذلك بيلاروس أخرى وأنه " بهذه الطريقة نبقي منفتحين على منظور مستقبل ديمقراطي وسلمي في كلا الدولتين بغض النظر عن ما يبدو عليه احتمال حدوث ذلك بالنسبة لنا في الوقت الراهن.