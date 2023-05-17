ثروت سويلم: «وجود الخبير الأجنبي في لجنة الحكام غير مفيد»

يرى ثروت سويلم عضو رابطة الأندية المحترفة، أن تواجد الخبير الأجنبي على رأس لجنة الحكام غير مفيد مطلقا، مشيرا إلى أن مصر لديها كوادر تحكيمية جيدة وهم الأفضل لرئاسة اللجنة.

وقال سويلم في تصريحات تليفزيونية: "ماذا أضاف الخبير الأجنبي للجنة الحكام؟، كنت معترض على تعيين أجنبي في منصب رئيس لجنة الحكام، لأنني تواجدت في الاتحاد وهناك أحسن حكام في مصر، وهناك رموز تحكيمية موجودة لدينا يجب تواجدها في المنصب".

وأضاف: "رئيس لجنة الحكام لا يقوم بتعليم الحكم في الملعب فهو يدير فقط، ولو أردت تعليم الحكام عليك بجلب خبراء من الخارج كل شهر لهم، وكلاتنبرج تواجد حصل على مبالغ مالية بالدولار، من خزينة الدولة ثم رحل بشكل غريب للغاية، ومن ثم تعاقدنا مع خبير آخر برتغالي".

وواصل: "وجود الأجنبي غير مفيد في لجنة الحكام، وبيريرا سيكون (عمره قصير في المنصب)، لذلك الأفضل وجود شخص مصري على رأس لجنة الحكام".

وتابع: "ما يحدث حاليًا أزمة كبيرة وتخبط كبير في ملف لجنة الانضباط، والتي تضم رموز قضائية محترمة، وليس لديهم أي حسابات مطلقا".

وختم: "أتمنى أن يفوز الأهلي بدوري أبطال إفريقيا ويسعد الجماهير المصري، وأن يرد اعتباره في حال مواجهة صن داونز".