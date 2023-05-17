القنصل الروسي في الغردقة: زيادة مرتقبة في عدد الرحلات من روسيا إلى الغردقة وشرم الشيخ

أعلن القنصل العام الروسي في الغردقة، فيكتور فوروباييف اليوم الأربعاء أن هناك زيادة مرتقبة في عدد رحلات شركات الطيران الروسية إلى الغردقة وشرم الشيخ المصريتين بأقرب وقت.

وقال فوروباييف لوكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء، إنه "في الوقت الحالي تنفذ حوالي 50 رحلة أسبوعيا من 6 مدن روسية إلى الغردقة. حسب معلوماتنا، من المرتقب في أقرب وقت زيادتها إلى الغردقة وشرم الشيخ".

يشار إلى أن مطار نيجني نوفجورود الروسي الدولي قرر في 7 فبراير الماضي، استئناف الرحلات الجوية إلى شرم الشيخ.

وجاء في بيان المكتب بهذا الشأن، أنه "تقرر استئناف الرحلات الجوية من مطار نيجني نوفجورود الدولي الذي يحمل اسم الطيار الروسي الشهير تشكالوف (تدير أموره شركة "مطارات الأقاليم") إلى مصر، بالتحديد إلى منتجع شرم الشيخ.

وستقوم بتنفيذ هذه الرحلات شركة جديدة بالنسبة لهذا المطار وهي المصرية العالمية للطيران، وذلك بواسطة طائرات إيرباص إيه 32، وفقا لسبوتنيك.

يذكر أن الرحلات الجوية بين مصر وروسيا أوقفت في 31 أكتوبر 2015، عقب استهداف طائرة مدنية روسية فوق شبه جزيرة سيناء ، مما أودى بحياة كل من كان على متنها وهم 224 شخصاً بمن فيهم الطاقم المكون من 7 أشخاص.

واستؤنفت الرحلات بدءا من 9 سبتمبر 2021، بين موسكو ومنتجعي الغردقة وشرم الشيخ.