نشر معهد «ألما» البحثي الإسرائيلي، مقطع فيديو يرصد تفاصيل، قال إنها لقاعدة سرية للطائرات المسيرة الإيرانية المخصصة لتنفيذ هجمات واسعة أو ما يطلق عليه «هجوم الأسراب».



وبحسب الفيديو، الذي نشره المعهد على صفحته الرسمية على «تويتر»، فإن قاعدة المسيرات الإيرانية موجودة تحت الأرض في منطقة جبلية حول مدينة شيراز، جنوبي إيران.



وقال إن قاعدة المسيرات توجد على بعد نحو 16 كيلومترا من قاعدة جوية للجيش الإيراني، مشيرًا إلى أنها يمكن أن تهدد أي دولة في الشرق الأوسط في حال قررت إيران استخدامها في أي وقت.



وبحسب الفيديو التوضيحي الذي نشره المعهد، فإن القاعدة يوجد فيها نحو خمسة صوامع إطلاق داخل الصخور، كل منها يوجد فيها ثلاث منصات إطلاق.



كما أشار الفيديو إلى وجود أنفاق مخصصة لوصول مركبات التحميل إلى داخل قاعدة المسيرات، التي يقدر طولها داخل الجبل بنحو 3 كيلومترات.

This underground UAV base carved into the mountains around Shiraz threatens the entire Middle East at any given moment. Take a look... pic.twitter.com/7aejAQr4P0