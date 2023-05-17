 زراعة عين شمس تستقبل زيارات الهيئة للاعتماد على النظام البرامجي - بوابة الشروق
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زراعة عين شمس تستقبل زيارات الهيئة للاعتماد على النظام البرامجي

عمر فارس
نشر في: الأربعاء 17 مايو 2023 - 12:14 م | آخر تحديث: الأربعاء 17 مايو 2023 - 12:14 م

 

استقبلت الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أحمد جلال عميد كلية الزراعة، رشا محمود خفاحي، مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة السادة مراجعي الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد؛ لتقييم عدد حزمتين من برامج كلية الزراعة لـ٤ برامج، يومي الأحد والإثنين، مايو ٢٠٢٣.

وتشكل فريق المراجعة الخارجية لتقييم حزمة برنامجي التكنولوجيا الحيوية وبرنامج العلوم الاقتصادية والاجتماعية برئاسة هشام خليفة، وعضوية حجازي حسن مصطفى، درية محمد خيري، وملاحظة محمد عبدالدايم، وحزمة برنامجي الأراضي والهندسة الزراعية، برئاسةعبده عبده سعود، وعضوية أحمد الشيخة، هيثم شحاته سالم، هبة محمد عبد السلام.

حضر فعاليات الزيارة سيد عبد الفتاح، مدير وحدة ضمان الجودة بالكلية ومنسق زيارات البرامج.


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