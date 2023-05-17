رئيس بايرن ميونخ يتوقع فوز الفريق في سباق التتويج بلقب البوندسليجا

قال هربرت هاينر رئيس نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم إنه يتوقع أن ينتصر الفريق في الصراع الشرس مع بوروسيا دورتموند على لقب الدوري الألماني (بوندسليجا) هذا الموسم، لأن بايرن يمكنه حسم مصيره بيده في ظل تواجده في الصدارة.

ويتصدر بايرن ميونخ الدوري الألماني بفارق نقطة واحدة أمام دورتموند ويمكنه التتويج باللقب للموسم الحادي عشر على التوالي في حال الفوز في مباراتيه المتبقيتين أمام لايبزج، صاحب المركز الثالث، وكولون، بغض النظر عن نتائج دورتموند في الجولتين الأخيرتين أمام أوجسبورج وماينز.

وقال هاينر خلال فعالية استضافها بايرن ميونخ أمس الثلاثاء :"الأمر بأيدينا. علينا أن نفوز بمباراتينا لنكون الأبطال في النهاية. وأعتقد أن هذا سيحدث."

وأضاف :"أعتقد أنكم ترون تطور الفريق مع كل مباراة. وهذا يمنحني شعورا بالثقة."

وحقق بايرن ميونخ الفوز في مبارياته الثلاث الماضية في الدوري تحت قيادة المدير الفني الجديد توماس توخيل، وكان آخرها المباراة التي انتهت بفوز ساحق على شالكه 6 / صفر يوم السبت الماضي.

وقال هاينر إن الصراع الشرس على اللقب، وهو ما لم يحدث منذ عدة أعوام في البوندسليجا، هو أمر جيد لكرة القدم في ألمانيا.

وأضاف هاينر :"الجميع في بلادنا كان يأمل في صراع قوي على البوندسليجا. والآن لدينا هذا الصراع، وهذا جيد. لكن في النهاية، نحن نرغب بالطبع في التتويج باللقب الـ 11 على التوالي."