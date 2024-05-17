تقرير: أكبر صدمة تضخم في عقود تدفع سكان بريطانيا إلى الادخار

ذكر مركز بحثي أن صدمة ارتفاع تكاليف المعيشة حولت المملكة المتحدة من أمة مستهلكين إلى أمة مدخرين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" اليوم لجمعة.

وقالت مؤسسة "ريزولوشن فاونديشن" إن "الفترة المضطربة بسبب تغير الأسعار"، دفعت الأسر إلى تغيير نهج الإنفاق، حيث انخفض الاستهلاك بأكثر من التراجع في الرواتب.

وأوضحت المؤسسة أنه يبدو أن البيانات الرسمية التي من المقرر نشرها الأسبوع المقبل ستظهر عودة التضخم ليقترب من نسبة 2 % المستهدفة، ليضع نهاية لارتفاع التضخم الذي استمر ثلاث سنوات وجعل الأسر تنفق أقل وتدخر المزيد.

وفي ظل تضخم مؤشر أسعار المستهلك لشهر أبريل، و الذي يتوقع أن يقترب بشدة من معدل 2 % الذي يستهدفه بنك انجلترا، تراقب المؤسسة مدى تأثير ضغط التضخم على مستويات المعيشة وسلوك الإنفاق والموارد.

وأشار الباحثون إلى أن تضخم مؤشر أسعار المستهلك بلغ ذروته عند 1ر11 % في أكتوبر 2022 وزادت الأسعار منذ مارس 2021 بنسبة 22 %.

وارتفع معدل تضخم مؤشر أسعار المستهلك بواقع 2ر3 % خلال 12 شهرا حتى نهاية مارس 2024، بانخفاض من 4ر3 % في فبراير، وفقا لبيانات مكتب الإحصاء الوطني.