تركيا: تحييد 7 مسلحين شمالي العراق وسوريا

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أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الجمعة، تحييد 7 عناصر من تنظيم حزب العمال الكردستاني "بي كيه كيه"، في شمال سوريا والعراق.

وأكدت الوزارة في بيان " أن القوات المسلحة التركية حيدت 4 من تنظيم /بي كيه كيه/ ووحدات حماية الشعب الكردية /واي بي جي/ في منطقة درع الفرات المحررة من الإرهاب شمالي سوريا، وثلاثة إرهابيين آخرين من التنظيم الإرهابي في منطقة عملية المخلب- القفل بشمال العراق"، بحسب ما أوردته وكالة الأناضول التركية للأنباء.

وتستخدم تركيا كلمة "تحييد" للإشارة إلى المسلحين الذي يتم قتلهم أو أسرهم أو إصابتهم من جانب القوات التركية .

ووفقا لبيانات تركية، تسبب الحزب في مقتل حوالي 40 ألف شخص (مدنيين وعسكريين خلال أنشطته الانفصالية المستمرة منذ ثمانينيات القرن الماضي.