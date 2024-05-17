التشيك تدعو إلى سبل جديدة لمعاجلة الهجرة غير الشرعية

دعت 15 دولة بالاتحاد الأوروبي، بما في ذلك التشيك، إلى إيجاد "سبل جديدة" للتعامل مع الهجرة غير الشرعية، بما في ذلك إبرام اتفاقيات مع دول ثالثة، على طول طرق الهجرة الرئيسية، من شأنها تخفيف العبء على الدول الأعضاء بالتكتل.

وفي خطاب إلى المفوضية الأوروبية، حثت الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي على إجراء تغييرات لسياسة اللجوء للتكتل، تشمل آليات لكشف المهاجرين واعتراضهم برا وبحرا ووضعهم في دول ثالثة "شريكة" خارج التكتل بينما يتم النظر في طلباتهم للحصول على لجوء، حسب "إذاعة براغ" التشيكية اليوم الجمعة.

ويستشهد الخطاب كنموذج باتفاق مثير للجدل، إبرمته إيطاليا مع ألبانيا، الذي بموجبه يمكن فيه نقل آلاف من طالبي اللجوء، الذين تم انتشالهم من البحر، إلى مخيمات احتجاز، في الدولة الواقعة بمنطقة البلقان، غير العضو في الاتحاد الأوروبي، بينما يتم تقييم حالتهم.

وتقول أحزاب تشيكية، تنتقد اتفاق الهجرة ، إن مسألة الهجرة غير الشرعية، لا يتعين حلها على أرض الاتحاد الأوروبي.